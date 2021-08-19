Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 Perşembe 02:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekne motorları çalan 5 kişi yakalandı
İzmir’in Urla ilçesinde tekne motorlarını çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İskele ve Gülbahçe Mahalleleri'nde 7 teknenin motorlarının çalınması üzerine çalışma başlattı.
Bölgede bulunan kameraları inceleyen ve tanık ifadelerine başvuran ekipler, hırsızlık şüphelisinin İlhan G. olduğunu belirledi.
Şüphelinin aracını takibe alan ekipler, İlhan G. ile yanında bulunan Suriye uyruklu Muhammed El S.E., Muhammed El E., Muhammed Ş.H. ve Fuad el H'yi gözaltına aldı.
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