Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 Perşembe 02:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Küçükçekmece’de otomobil bariyere çarptı: 4 yaralı
Küçükçekmece’de otomobilin yol kenarındaki bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Yarımburgaz Mahallesi İstanbul Caddesi’nde yol kenarındaki bariyere çarptı.
Kazada, aracın içinde bulunan 4 kişi yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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