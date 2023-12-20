Kamyonet aniden şerit değiştirdi, motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Kaza, 18 Aralık Pazartesi günü, öğle saatlerinde, Başakşehir TEM Otoyolu Ispartakule mevkii, Esenyurt istikametinde meydana geldi. Yeni aldığı motosikleti ile Büyükçekmece’de çalıştığı hastaneye giden Serkan Yılmaz, Altınşehir Mahallesi mevkiinde, orta şeritten sağ şeride geçmek istediği sırada, sol şeritteki kamyonet üzerine geldi.

Kamyonetin üzerine gelmesiyle manevra yapan Yılmaz, motosikletle birlikte bariyerlere çarparak düştü. Kamyonet şoförünün arkasına bile bakmadan yoluna devam ettiği kazada Yılmaz, arkasından gelen bir kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Motosiklet sürücüsü Yılmaz, olay sonrası kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi olurken, bir şirket çalışanı olan kamyonet şoförüne dava açtı.

Kaza anı, arkadan gelen bir otomobilin araç kamerasına saniye yansıdı.

"Kullanmış olduğum ekipmanlar sayesinde şu anda hayattayım""

Kaza anını anlatan motosiklet sürücüsü Serkan Yılmaz, şunları söyledi:

"Kağıthane’den yeni aldığım motosikletimle, Büyükçekmece’deki iş yerime gidiyordum. TEM Otoyolu Ispartakule mevkiinde giderken, şirket aracı olduğunu öğrendiğim bir kamyonet, en sol şeritten en sağ şeride beni sürükleyerek geçti. Bariyerlere çarpmama sebep oldu. Durmaması beni çok üzdü. Davamı açtım, hukuksal olarak da gereken tüm hakkımı arayacağım. Kazadır sonuçta olabilir, durmaması, insanlığını sorgulamadan basıp gitmesi, beni çok yıprattı. O yüzden hukuksal olarak hakkımı arayacağım.

Hamd olsun kırılmış bir yerim yok, ezilme var. Yeni almış olduğum motorumda kısmi masraflarım var. Kullanmış olduğum ekipmanlar sayesinde şu anda hayattayım. Allah göstermesin arkamdan gelen bir kamyon vardı, kendimi emniyet şeridine atmasam, kamyon da üzerimden geçebilirdi. 2 çocuğum ve ailem perişan halde, ben de hayatta olmayacaktım belki de. Motorculara, İstanbul trafiğinde ve Türkiye genelinde saygısı olmayan şoförlerden, sağınıza solunuza dikkat etmenizi, kaç aileyi perişan edeceğinizi bilmenizi istiyorum. Arkamdan gelen otomobilin araç kamerası olmasaydı, ben hiçbir şeyi ispatlayamayacaktım."