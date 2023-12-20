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Türkiye
AA-İHA 20.12.2023 09:39

Piyasa değeri 6 milyon olan gümrük kaçağı ürün ele geçirildi: 20 gözaltı

Konya'da kaçakçılıkla mücadeleye geçit verilmiyor. Düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 6 milyon lira olan gümrük kaçağı ürüne el konuldu. Olayla ilgili 20 şüpheli gözaltına alındı.

Piyasa değeri 6 milyon olan gümrük kaçağı ürün ele geçirildi: 20 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı ürünlerin saklandığı adreslere operasyon düzenledi.

Aramalarda, gümrük kaçağı 2 araç motoru, 3 bin ruhsatsız silah parçası, 25 litre sahte alkol, 4 şişe alkol aroması, 225 bin doldurulmuş makaron, 8 bin 835 litre akaryakıt, 38 cep telefonu, 19 akıllı saat, 23 cep telefonu aksesuarı ve 4 matkap ele geçirildi.

Polis, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle yürüttüğü başka bir operasyonda ise varillere gizlenmiş elektronik sigara yapımında kullanılan 2 bin 775 kilogram kimyasal ham madde, 54 şişe elektronik sigara likidi ve 1 kilo 25 gram nikotin buldu.

Gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen gümrük kaçağı ürünlerin toplam değerinin 6 milyon lira olduğu belirlendi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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