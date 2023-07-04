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Türkiye
DHA 04.07.2023 00:48

Kamyon kımızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 4 yaralı

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde, kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptığı kazada aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kamyon kımızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 4 yaralı
[Fotograf: DHA]

Saat 22.30 sıralarında Marmaraereğlisi’nin Kamaradere Mahallesi’ndeki ışıklı kavşakta meydana geldi.

Tekirdağ’dan İstanbul yönüne gitmekte olan Serhan Recep Erenoğlu yönetimindeki otomobil, kavşakta kırmızı ışığın yanması üzerine beklemeye başladı. Bu sırada arkadan gelen Ramazan Cantürk’ün kullandığı kamyon, hızla otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobilde Nuran Erenoğlu, Aslı Erenoğlu ile çocukları Fatima Kutsal Erenoğlu, Alptuğ Kutsal Erenoğlu, yaralandı.

Kamyon kımızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 4 yaralı

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis, kamyon sürücüsü Ramazan Cantürk’ü gözaltına alarak, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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