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Türkiye
AA 04.07.2023 00:42

Başkente ilk hacı kafilesi döndü

Hac ibadetini tamamlayanların Ankara'ya dönüşleri başladı. Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden uçakla gelen hacılar, Esenboğa Havalimanı'na indi.

Başkente ilk hacı kafilesi döndü
[Fotograf: AA]

Hacılar, aileleri ve yakınları tarafından karşılanırken, duygusal anlar yaşandı.

Hacılardan Betül Zont, genç yaşta hacca gidilmesi tavsiyesinde bulundu. 42 yaşında hac ibadetini yerine getirdiğini belirten Zont, "Allah isteyen herkese nasip etsin. Ben yazılalı 10 sene olmuştu. 'Param yok, yazılmayayım' demeyin, yazılın. Çıktığı zaman para da geliyor elhamdülillah" dedi.

Havalimanında yakınları tarafından karşılanmasında duygusal anlar yaşayan Erdoğan Demirci de hac ibadetine ilişkin, "Yaşamak lazım anlatamazsın ki" diye konuştu.

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