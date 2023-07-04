Çok Bulutlu 24.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 04.07.2023 00:19

Halk otobüsünü kaçıran zihinsel engelli genç, ekipleri harekete geçirdi

Kayseri’de üzerinde anahtarı unutulan park halindeki halk otobüsünü kaçıran zihinsel engelli genç, ekipleri harekete geçirdi.

Halk otobüsünü kaçıran zihinsel engelli genç, ekipleri harekete geçirdi
[Fotograf: İHA]

Yaklaşık 4 kilometre boyunca otobüsü kullanan genç, el frenini de indirmeyince balatalarda çıkan ufak çaplı yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Talas ilçesinde meydana gelen olayda zihinsel engelli olduğu öğrenilen M.Ö., üzerinde anahtarı unutulan halk otobüsünü kaçırdı.

Yaklaşık 4 kilometre boyunca tehlikeli seyreden, kaldırımlara ve levhalara çarparak ilerleyen otobüsü gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi.

Otobüsü takip eden ekipler, Hulusi Akar Bulvarı ile 15 Temmuz Caddesi'nin birleştiği kavşakta otobüsü durdurdu.

Otobüsün arka kısmından yoğun duman çıkmasından dolayı bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, el freninin indirilmemesi sonucu balataları yanan otobüsün lastiğinde çıkan yangını söndürdü.

Gözaltına alınan M.Ö. de karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

ETİKETLER
Kayseri
Sıradaki Haber
FETÖ şüphelisi eski Ege Üniversitesi Rektörü Hoşcoşkun yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:15
Zihinsel engelli genç halk otobüsünü kaçırdı
01:10
Meksika'da yolcu otobüsü devrildi: 8 ölü
00:52
Kamyon kımızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 4 yaralı
00:44
ABD'de pasaport başvurularının sonuçlanması için bekleme süresi 13 haftaya çıktı
00:45
Başkente ilk hacı kafilesi döndü
00:20
İsrail Cenin'e saldırıyor: Mülteci Kampı’ndaki siviller evlerini terk ediyor
Buğday ekili tarlada çıkan yangında 30 dönüm alan zarar gördü
Buğday ekili tarlada çıkan yangında 30 dönüm alan zarar gördü
FOTO FOKUS
Azerbaycan'da 5,7 büyüklüğünde deprem
Azerbaycan'da 5,7 büyüklüğünde deprem
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ