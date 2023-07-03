Ankara'da işçileri taşıyan servis aracı kamyonla çarpıştı: 10 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesi, Sincan-Temelli yolu üzerinde Yenikent istikametinde meydana gelen kazada, fabrikadan çıkan işçileri taşıyan servis aracı, kamyon ile Ankara Dökümcüler İhtisas OSB kavşağında çarpıştı.

Çarpışma sonucu servis aracının şoförü M.Y. ve serviste bulunan yolculardan 3’ü ağır olmak üzere toplamda 10 kişi yaralandı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerinde müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kamyon şoförü A.Ö. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

