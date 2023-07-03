Çok Bulutlu 27ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 03.07.2023 21:18

Ankara'da işçileri taşıyan servis aracı kamyonla çarpıştı: 10 yaralı

Başkentte işçileri taşıyan servis aracı, kamyonla çapıştı. Kazada, 10 kişi yaralanırken servis aracında ağır hasar meydana geldi.

Ankara'da işçileri taşıyan servis aracı kamyonla çarpıştı: 10 yaralı
[Fotograf: İHA]

Ankara’nın Sincan ilçesi, Sincan-Temelli yolu üzerinde Yenikent istikametinde meydana gelen kazada, fabrikadan çıkan işçileri taşıyan servis aracı, kamyon ile Ankara Dökümcüler İhtisas OSB kavşağında çarpıştı.

Çarpışma sonucu servis aracının şoförü M.Y.  ve serviste bulunan yolculardan 3’ü ağır olmak üzere toplamda 10 kişi yaralandı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerinde müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kamyon şoförü A.Ö. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
 

ETİKETLER
Ankara Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:59
İsrail güçleri Batı Şeria'da 9 Filistinliyi öldürdü, 80 Filistinliyi yaraladı
21:36
Zelenskiy: Ukrayna'yı Kırım olmadan düşünemiyoruz
21:27
UAEA: Zaporijya Nükleer Santrali 4 ay sonra yedek enerji hattına bağlandı
21:25
Hollanda'da ilaç tedarik sıkıntısının 2023 sonunda rekor seviyeye ulaşması bekleniyor
21:15
Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
20:56
TRT’nin belgesel yönetmeni Sertöz yaşamını yitirdi
Buğday ekili tarlada çıkan yangında 30 dönüm alan zarar gördü
Buğday ekili tarlada çıkan yangında 30 dönüm alan zarar gördü
FOTO FOKUS
Fransa yangın yeri: Ülkedeki hasar 1 milyar euro
Fransa yangın yeri: Ülkedeki hasar 1 milyar euro
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ