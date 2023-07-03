Samsun’da zincirleme kaza: 8 yaralı

Çarşamba ilçesi otogar girişinde meydana gelen kazada, aynı yönde seyir halinde olan Mustafa G. yönetimindeki dolmuş, Güngör K. idaresindeki otomobil, Üşler Ö.'nün kullandığı otomobil ve Yasemin B. yönetimindeki otomobil zincirleme kazaya karıştı.

Kazada dolmuş sürücüsü Mustafa G. ve dolmuşta bulunan Oğuzhan A., Azra K., Yusuf A., Havva A., Cemal Ö. ile otomobilde bulunan Şaduman K. ve Anıl K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.