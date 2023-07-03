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Türkiye
İHA 03.07.2023 20:28

Samsun’da zincirleme kaza: 8 yaralı

Samsun'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Samsun’da zincirleme kaza: 8 yaralı
[Fotograf: İHA]

Çarşamba ilçesi otogar girişinde meydana gelen kazada, aynı yönde seyir halinde olan Mustafa G. yönetimindeki dolmuş, Güngör K. idaresindeki otomobil, Üşler Ö.'nün kullandığı otomobil ve Yasemin B. yönetimindeki otomobil zincirleme kazaya karıştı.

Kazada dolmuş sürücüsü Mustafa G. ve dolmuşta bulunan Oğuzhan A., Azra K., Yusuf A., Havva A., Cemal Ö. ile  otomobilde bulunan Şaduman K. ve Anıl K. yaralandı.

Samsun’da zincirleme kaza: 8 yaralı

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

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Samsun Trafik Kazası
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