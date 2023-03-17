Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
'Kamu görevlisiyim' dedi, işe aldırma vaadiyle dolandırdı
Adana'da telefonla aradığı kişilere kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan ve işe aldırma vaadiyle dolandıran şahıs operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Selver B'nin cep telefonuyla aradığı kişileri, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp, iş aldırma vaadiyle dolandırdığı bilgisine ulaştı.
Teknik ve fiziki takibe alınan şüphelinin, bu yöntemle 8 kişiyi dolandırıp, paralarını aldığı belirlendi. Polis, Ceyhan ilçesindeki adresine yapılan baskınla Selver B'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki sorgusunda suçlamaları reddeden Selver B, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Dolandırıcılık Adana
Son Haberler
- 10:50
- 10:42
- 10:35
- 10:29
- 10:26
Sıradaki Haber
Hafta sonu yağışlı sistem etkisini sürdürecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz