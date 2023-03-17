Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinin çok bulutlu ve (İzmir dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, güney kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların: Antalya, Isparta, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hafta sonu, yağışlı sistem yurt genelinde etkili olmayı sürdürecek. Kıyı Ege dışında kalan kesimlerde görülecek yağışların deprem bölgesinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Kuzeydoğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren kuzey ve iç kesimlerde azalacağı ve genellikle mevsim normalleri civarında, batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

En yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 9, İzmir'de 18, İstanbul ve Samsun'da 11, Diyarbakır'da 14 derece civarında seyredecek.

Rüzgarın Marmara'nın doğusu ile Kıyı Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.