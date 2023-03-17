Deprem bölgesindeki illerde 1 haftalık süreçte sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 9, en yüksek 16 derece derece olacak.

Hatay

Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 9, en yüksek 18 derece derece olması bekleniyor.

Gaziantep

Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, bugün en düşük 6, en yüksek 14 derece olması öngörülüyor.

Malatya

Malatya'da hava sıcaklıklarının en düşük 5, en yüksek 12 derece olması tahmin ediliyor.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da hava sıcaklıklarının en düşük 10, en yüksek 16 derece olması tahmin ediliyor.

Adıyaman

Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük 9, en yüksek 13 derece olacağı tahmin ediliyor.

Adana

Adana'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 9, en yüksek 18 derece olması bekleniyor.

Diyarbakır

Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 7, en yüksek 15 derece olması bekleniyor.

Kilis

Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 9, en yüksek 17 derece olarak öngörülüyor.

Osmaniye

Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 10, en yüksek 20 derece olması bekleniyor.