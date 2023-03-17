Deprem bölgesinde hava durumu
Deprem bölgesi genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren yarın ve pazar günü Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Deprem bölgesindeki illerde 1 haftalık süreçte sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 9, en yüksek 16 derece derece olacak.
Hatay
Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 9, en yüksek 18 derece derece olması bekleniyor.
Gaziantep
Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, bugün en düşük 6, en yüksek 14 derece olması öngörülüyor.
Malatya
Malatya'da hava sıcaklıklarının en düşük 5, en yüksek 12 derece olması tahmin ediliyor.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da hava sıcaklıklarının en düşük 10, en yüksek 16 derece olması tahmin ediliyor.
Adıyaman
Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük 9, en yüksek 13 derece olacağı tahmin ediliyor.
Adana
Adana'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 9, en yüksek 18 derece olması bekleniyor.
Diyarbakır
Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 7, en yüksek 15 derece olması bekleniyor.
Kilis
Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 9, en yüksek 17 derece olarak öngörülüyor.
Osmaniye
Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 10, en yüksek 20 derece olması bekleniyor.
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