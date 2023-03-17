Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma 08:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da yıkılan sitenin müteahhidi ile yapı sahibi tutuklandı
[Adıyaman - Arşiv]
Adıyaman'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği depremde yıkılan Gül Sitesi'nin müteahhidi Abdurrahman Güleş ile yapı sahibi Mehmet Yaman tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.
Soruşturma kapsamında Adıyaman'da yıkılan ve 20 kişinin hayatını kaybettiği Gül Sitesi'nin müteahhidi Abdurrahman Güleş ve yapı sahibi Mehmet Yaman kent merkezinde gözaltına alındı.
Zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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