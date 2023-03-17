Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma 04:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da 3 katlı metruk binada yangın
İstanbul Fatih’te 3 katlı metruk binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangın, gece saatlerinde Süleymaniye Mahallesi Fetva Yokuşu Sokak'ta meydana geldi.
3 katlı metruk binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan binaya itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.
[Fotoğraf: İHA]
İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında ölü ve yaralının olmadığı öğrenildi.
Öte yandan metruk binanın çatısında çıkan yangın İstanbul’un çevre ilçelerinde de görüldü.
Polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.
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