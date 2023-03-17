Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma 00:40Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
İstanbul'da refüjü aşan otomobil karşı şeritteki araca çarpıp takla attı: 3 yaralı
İstanbul Bakırköy'de kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, çarptığı ağaçları devirdikten sonra refüjü aştı. Karşı yola geçip seyir halindeki başka bir otomobile çarpıp takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Yeşilköy Havalimanı Caddesi'nden D-100 istikametine giden Yusuf Kıymetli yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaçları devirerek karşı şeride geçti.
Mebruke Yılmaz'ın kullandığı cipe çarpıp takla atarak sürüklenen otomobilde, sürücü Kıymetli ile yanındaki 2 kişi sıkıştı.
[Fotoğraf: DHA]
Çevredekilerin yardımıyla araçtan yaralı olarak çıkarılan 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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