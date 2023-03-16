Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 23:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Mersin Körfezi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 22.59'da Akdeniz'de Mersin Körfezi'nde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 16, 2023
*
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Akdeniz - Mersin Körfezi - [11.47 km] Erdemli (Mersin)
Tarih:2023-03-16
Saat:22:59:13 TSİ
Enlem:36.438 N
Boylam:34.289 E
Derinlik:16.04 km
Detay:https://t.co/b4XNbrBzvM@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
4,3 büyüklüğündeki deprem, Mersin'in Erdemli ilçesine 11,47 kilometre uzaklıkta meydana geldi.
Etiketler: Son Dakika Mersin Deprem Akdeniz Bölgesi
Son Haberler
- 00:02
- 23:28
- 23:26
- 23:16
- 22:59
Sıradaki Haber
Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları 5 mahallede sürecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz