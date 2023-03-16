Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 22:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da uyuşturucu ele geçirilen tırın 2 şoförü tutuklandı
Ağrı'da, İran plakalı tırda uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan İran uyruklu G.J ve M.R, adliyeye sevk edildi.
Savcılıkta ifadeleri alınan zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Doğubayazıt ilçesinde polis ekiplerince takibe alınan ve Ağrı-Erzurum kara yolu üzerindeki uygulama noktasında durdurulan tırda yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirilmişti.
Etiketler: Ağrı Uyuşturucu
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