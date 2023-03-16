Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 19:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 56 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: Arşiv]
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 56 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 56 düzensiz göçmeni kurtardı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Aydın Düzensiz Göçmenler
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