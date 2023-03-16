Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 20:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Nevşehir'in Avanos ilçesinde üç otomobilin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
M.Ş. yönetimindeki otomobil, Kırşehir-Kayseri kara yolu Topaklı köyü mevkiinde, önce aynı yönde seyreden H.C. idaresindeki otomobile, ardından da bir iş yerinin duvarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak karşı şeride geçen araç da Y.A'nın kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü M.Ş. ile beraberindeki A.Ö. yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücüler H.C. ve Y.A, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.
Etiketler: Nevşehir Trafik Kazası
Son Haberler
- 21:06
- 21:00
- 20:59
- 20:57
- 20:54
Sıradaki Haber
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 56 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz