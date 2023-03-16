Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 23:50Son Güncelleme: Kaynak: AA, İHA
Bolu'da deprem anı kamerada
Bolu'da meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bolu'da saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Çevre illerde de hissedilen deprem, yerin yaklaşık 8,13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Sarsıntının hemen ardından çok sayıda vatandaş yaşadıkları kısa süreli korkunun ardından cadde ve sokaklarda vakit geçirdi.
Deprem anı iş yerlerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.
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