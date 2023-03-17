Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma 04:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Türkiye'yi derinden sarsan iki büyük depremin artçı sarsıntıları sürüyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 04.41'de olan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 17, 2023
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Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-17
Saat:04:41:12 TSİ
Enlem:38.005 N
Boylam:36.522 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/OYqOrugJvL@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: Kahramanmaraş Deprem AFAD
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