Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma 07:18Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde ele geçirilen 14 Kilo 150 gram eroin ile ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.
10 şüphelisi eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 Kasım 2022 tarihinde Avşar mahallesinde çuval içerisinde 14 Kilo 150 gram eroin ele geçirdi.
Olayın şüphelilerini yakalamak için harekete geçen jandarma ekipleri, yapılan 5 aylık takibin ardından 10 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler dün hakim karşısına çıkarıldı.
Şüphelilerden M.Ç, S.T ve H.K tutuklandı, A.G adlı şüpheli adli kontrol şartıyla , S.Y, R.O, H.A, D.Ç, O.Y. ve S.T ise serbest bırakıldı.
Etiketler: Manisa Uyuşturucu
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