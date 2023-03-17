Türk Silahlı Kuvvetlerinin uçakları ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla, depremin etkilediği 11 ilden İstanbul'a getirilen yaralılar, havalimanlarından alınıp kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk ediliyor.

Bugüne kadar kente getirilen 20 bin 204 hastadan 19 bin 273'ü taburcu edilirken, 931 depremzedenin tedavisi sürüyor.