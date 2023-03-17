Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma 09:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'daki hastanelerde 19 bin 273 depremzedenin tedavisi tamamlandı
Depremde yaralanarak İstanbul'a getirilen 20 bin 204 kişiden 931'inin hastanelerde tedavisi sürerken 19 bin 273 depremzede taburcu edildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin uçakları ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla, depremin etkilediği 11 ilden İstanbul'a getirilen yaralılar, havalimanlarından alınıp kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk ediliyor.
Bugüne kadar kente getirilen 20 bin 204 hastadan 19 bin 273'ü taburcu edilirken, 931 depremzedenin tedavisi sürüyor.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş
Son Haberler
- 10:42
- 10:35
- 10:29
- 10:26
- 10:21
Sıradaki Haber
Adıyaman'da yıkılan sitenin müteahhidi ile yapı sahibi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz