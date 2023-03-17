Çemişgezek Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtilerek, "Çemişgezek-Elazığ arasında ulaşımı sağlayan feribot seferleri sis nedeniyle geçici olarak durdurulmuştur" sözlerine yer verildi.

Açıklamada, vatandaşların ulaşım için alternatif güzergahları kullanmaları istendi.