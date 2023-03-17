Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma 09:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çemişgezek-Elazığ feribot seferleri iptal edildi
[Fotograf: AA]
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi ile Elazığ arasındaki feribot seferleri, sis nedeniyle iptal edildi.
Çemişgezek Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtilerek, "Çemişgezek-Elazığ arasında ulaşımı sağlayan feribot seferleri sis nedeniyle geçici olarak durdurulmuştur" sözlerine yer verildi.
Açıklamada, vatandaşların ulaşım için alternatif güzergahları kullanmaları istendi.
Son Haberler
- 10:50
- 10:42
- 10:35
- 10:29
- 10:26
Sıradaki Haber
Deprem bölgesinde hava durumu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz