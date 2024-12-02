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Türkiye
AA 02.12.2024 19:34

Kaldırım taşıyla kuyumcuyu soymaya çalıştı

Fatih'te elinde kaldırım taşıyla kuyumcu dükkanına girerek soygun girişiminde bulunan şüpheli, iş yeri sahibi ve vatandaşlar tarafından yakalandı.

Fevzipaşa Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına giren şüpheli, elindeki kaldırım taşıyla içinde çeşitli altınların bulunduğu camekan şeklindeki tezgahı kırdı.

Tezgahtaki altınları almaya yeltenen şüpheli, panik halinde iş yerinden kaçmak istediği sırada, içeride bulunan diğer müşterilerin de yardımıyla yakalandı.

Daha sonra iş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Gürcistan uyruklu olduğu öğrenilen ve iş yeri sahibinin hakkında şikayetçi olduğu şüpheli P.C, polis merkezine götürüldü.

İş yeri sahibi Mahmut Cemalettin Seyyit, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce bu denli bir olay yaşamadıklarını söyledi.

Esnafın bu tür konularda dikkatli olması gerektiğini aktaran Seyyit, "Gün içinde çalışırken içeride yoğunluk olmasına rağmen kendisini daha önce tanımadığım bir şahıs, elinde büyük bir taşla içeri girip bankonun üzerindeki altınları camı kırmak suretiyle almaya çalıştı. Birden ne olduğunu anlayamadık. Otomatik kapımız olduğu için dışarı çıkamadı. Etkisiz hale getirip güvenlik güçlerimize haber verdik, daha sonra da alıp götürdüler" ifadelerini kullandı.

İş yerinin güvenlik kamera kayıtlarında, şüphelinin kuyumcu dükkanı önünde bir süre bekleyerek etrafı gözetlediği, daha sonra eline aldığı kaldırım taşıyla iş yerine girdiği görülüyor.

Görüntülerde, şüphelinin içeri girer girmez elindeki taşla camekan tezgahı kırdığı, sonra da kaçmaya çalıştığı anlar yer alıyor.

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Kaldırım taşıyla kuyumcuyu soymaya çalıştı
Kaldırım taşıyla kuyumcuyu soymaya çalıştı
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