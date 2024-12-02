Puslu 1.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 02.12.2024 18:12

D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde ulaşım kaza nedeniyle aksadı

D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde beton bariyere çarparak kaza yapan tır nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım aksadı.

D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde ulaşım kaza nedeniyle aksadı
[Fotograf: AA]

Mehmet K. idaresindeki konteyner yüklü tır, D-100 kara yolunun Dilovası rampası mevkisi İstanbul istikametinde ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarptı.

Kazada, savrulan tırda bulunan konteyner yola düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle 2 şeridin kapatılarak trafiğin kontrollü sağlandığı İstanbul istikametinde, araç yoğunluğu oluştu.

Ekiplerin yola dökülen akaryakıtı temizlemesi, tır ve konteynerin kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

ETİKETLER
Kocaeli Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Mersin'de tarihi geçmiş 4 bin 700 ketçap ve mayonez ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:01
Rusya: Ukrayna'nın NATO'ya dahil olmasına izin vermeyeceğiz
18:51
İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli öldü
18:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz
18:08
Mersin'de tarihi geçmiş 4 bin 700 ketçap ve mayonez ele geçirildi
17:48
Alman polis cinayet silahını kaybetti
18:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milatoviç'i resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milatoviç'i resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milatoviç'i resmi törenle karşıladı
FOTO FOKUS
Alman polisinden skandal soruşturma
Alman polisinden skandal soruşturma
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ