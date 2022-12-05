Çaldıran Mahallesi'ndeki Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Hilal Rojda Demir, teneffüste okulun koridorunda arkadaşlarıyla yürürken aniden fenalaşıp yere yığıldı.

Mahallenin sağlık merkezindeki ambulansla, ilçeye kalbi durmuş şekilde götürülen Demir, burada doktorların 40 dakika boyunca yaptığı kalp masajı ile yeniden hayata döndürüldü.

Öğrenci için doktorlar, yetkililerden ambulans helikopter talebinde bulundu. Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter kısa sürede ilçeye geldi. Hava ambulansı, Hilal Rojda'yı alıp Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı.