Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Soğuk havanın etkili olduğu kentte de yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinler için vatandaşlar Milli Egemenlik Parkı'na yem bıraktı.

Göle ilçesinde ise akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar, etrafı beyaza bürüdü.

Güvercinlere yem veren vatandaşlardan İsmet Başdemir, kışın kendini tam gösterdiğini söyledi.

Bundan sonra parktaki güvercinlere yem veremeye başlayacağını ifade eden Başdemir, "Son günlerde özellikle hava hem soğuk hem kar yağışlı. Dolayısıyla bu hayvanlar da yem bulmakta güçlük çekiyorlar. Biz de onların aç kalmaması için çalışma yapıyoruz." dedi.