Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 16:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkçının oltasına uzun yıllardır görülmeyen ak lagos balığı takıldı
[Fotograf: AA]
Gökçeada'da denize açılan balıkçı İlker Özdemir'in oltasına Kuzey Ege'de uzun yıllardır görülmeyen ak lagos balığı takıldı.
Teknesiyle Saros Körfezi'ne açılan Özdemir, oltasında bölgede uzun yıllardır görülmeyen ak lagos balığı olduğunu gördü.
Popülasyonun artması için balığı suya bırakan Özdemir, "35 yıldır bu bölgede avlanıyorum, hiç görmedim. En son 45 yıl önce yakalanmış, sonrasında Saros'tan kaybolmuş" dedi.
Akdeniz'e özgü olan türün tuz oranı yüksek sularda yaşadığını dile getiren Özdemir, balığı yakaladıktan sonra durumu su ürünleri yetkilileriyle de paylaştığını söyledi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Çanakkale
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