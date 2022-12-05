Teknesiyle Saros Körfezi'ne açılan Özdemir, oltasında bölgede uzun yıllardır görülmeyen ak lagos balığı olduğunu gördü.

Popülasyonun artması için balığı suya bırakan Özdemir, "35 yıldır bu bölgede avlanıyorum, hiç görmedim. En son 45 yıl önce yakalanmış, sonrasında Saros'tan kaybolmuş" dedi.

Akdeniz'e özgü olan türün tuz oranı yüksek sularda yaşadığını dile getiren Özdemir, balığı yakaladıktan sonra durumu su ürünleri yetkilileriyle de paylaştığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]