Çok Bulutlu 24ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 12.06.2023 14:18

Kahvehaneye saldıranlar yanlış kişiyi öldürdü

İstanbul'da bir kahvehaneyi tarayarak kapıda oturan emekli Mehmet İlhan Ergün'ü yanlışlıkla öldüren motosikletli 2 saldırgan yakalandı.

Kahvehaneye saldıranlar yanlış kişiyi öldürdü
[Fotograf: DHA]

Beyoğlu Ömer Hayyam Caddesi'nde meydana gelen olayda başlarında kask bulunan, plakası olmayan bir motosikletle gelen iki şüpheli, kahvehaneye ateş açtı.

Açılan ateş sonucu kapıda oturan emekli Mehmet İlhan Ergün vurularak hayatını kaybederken, Cüneyt Yılmaz yaralandı.

Saldırganlar olay yerinden geldikleri motosikletle kaçtı. Şüphelilerin gerçek hedefinin Cüneyt Yılmaz olduğu, Mehmet İlhan Ergün'ün yanlışlıkla öldürüldüğü öğrenildi.

Kahvehaneye saldıranlar yanlış kişiyi öldürdü

600 kamera görüntüsü incelendi

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, güvenlik kamerası görüntülerinden saldırganların peşine düştü.

2 gün içinde yaklaşık 600 kamera görüntüsü incelenerek şüpheliler, Küçükçekmece'ye kadar takip edildi. Burada yapılan araştırmada kimlikleri tespit edilen şüpheliler gözaltına alındılar.

Poliste işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

ETİKETLER
İstanbul Cinayet
Sıradaki Haber
Ankara'da narkotik operasyonu: 29 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:51
Rus petrolünde Yunan hakimiyeti: Savaş kime, ne kazandırdı?
14:47
Epilepsi nöbetlerini tetikleyici faktörlere dikkat
14:37
Pençe-Kilit şehidi Halil Şahin'e veda
14:32
Fransa'nın başkenti Paris şiddetli yağış sonrası sele teslim oldu
14:17
Ankara'da narkotik operasyonu: 29 tutuklama
14:28
Şehit Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya son yolculuğuna uğurlandı
Türkiye şampiyonu albino çocuklar atletizmde uluslararası başarılara odaklandı
Türkiye şampiyonu albino çocuklar atletizmde uluslararası başarılara odaklandı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ