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Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 3 yaralı29 Aralık 2019 Pazar 22:24 - Son Güncelleme 29 Aralık 2019 Pazar 22:57
Kahramanmaraş'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ramazan G. idaresindeki 39 ST 608 plaka otomobil, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu Ahmet Eskalen tüneli çıkışında önce bariyerlere ardından 7 otomobile çarptı. Bu sırada bir başka otomobil de kaza yapan sürücülere yardım etmek için araçlarından inen kişilere çarptı. Kazada, İsmail Gülmez, Fatih Silin ve Cemal Gülmez yaralandı.
Kahramanmaraş'taki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı ise tünelin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: İHA, AA
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