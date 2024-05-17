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Türkiye
AA 17.05.2024 17:15

Kahramanmaraş'ta tünelde zincirleme kaza: 5 yaralı

Kahramanmaraş'ta tünelde 3 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta tünelde zincirleme kaza: 5 yaralı
[Fotograf: AA]

Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu Nuri Pakdil Tüneli'nde, A.S. idaresindeki otomobil, H.D. yönetimindeki otomobil ve A.H'nin kullandığı bir başka otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araç sürücüleri ile 2 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan H.T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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