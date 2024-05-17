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Türkiye
AA 17.05.2024 12:36

Trakya'da uyuşturucu operasyonları: 19 gözaltı

Trakya'da uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı.

Trakya'da uyuşturucu operasyonları: 19 gözaltı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında çeşitli uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Süleymanpaşa, Çorlu ve Kapaklı ilçelerindeki operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda,çeşitli uyuşturucu maddeler, ruhsatsız tabanca, 20 tabanca fişeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 600 lira ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz'da düzenlenen operasyonda 2 gözaltı

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. İki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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