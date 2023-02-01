Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 01:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş’ta otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: İHA]
Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde otomobil uçuruma devrildi. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
T.B, idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Andırın-Kadirli kara yolunun Harboğazı mevkiinde, yaklaşık 20 metrelik uçurumda devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan S.B. ve M.B. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Andırın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.B. müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Etiketler: Kahramanmaraş Trafik Kazası
Son Haberler
- 01:15
- 00:42
- 00:35
- 00:28
- 01:47
Sıradaki Haber
İstanbul'da kar etkisini sürdürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz