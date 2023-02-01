Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 00:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA-DHA
İstanbul'da kar etkisini sürdürüyor
[Fotograf: DHA]
İstanbul'da dün başlayan kar yağışı bazı yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Kar yağışının bugün de aralıklarla etkili olması bekleniyor.
İstanbul'da dün başlayan kar yağışı aralıklarla sürüyor.
İstanbul'da dün başlayan kar yağışı bazı yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Detayları @trthaber muhabiri Ferit Demirbaş aktardı.https://t.co/USjwGNyRfn pic.twitter.com/YdXeFZPFvl— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 31, 2023
Gece saatlerinden itibaren Arnavutköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Sultangazi, Çekmeköy ve Beykoz'da görülen yağış zaman zaman etkisini artırıyor.
[Fotoğraf: DHA]
Aralıklarla görülen yağış nedeniyle, yol kenarlarında ve araçların üzerinde beyaz örtü oluştu.
[Fotoğraf: İHA]
Yağışın olduğu yerlerde trafikte kontrollü olarak seyretti.
[Fotoğraf: İHA]
Kar yağışı ile birlikte belediye ekipleri de tedbirlerini artırdı.
Kar yağışının bugün de aralıklarla etkili olması bekleniyor.
Etiketler: İstanbul Kar Yağışı Yağış
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