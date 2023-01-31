Atalar Mahallesi Göktürkler Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Melek Dönmez (34) ile çocukları Havvanur (11) ve Belinay Ergay'dan (13) bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kapıyı çilingirle açarak içeri giren ekipler, yoğun gaz kokusu bulunan dairede anne ile çocuklarının cesediyle karşılaştı.

İGDAŞ ekipleri tarafından ikametgahın tesisatında yapılan kontrolde doğal gaz kaçağı bulunduğunun tespit edildiği öğrenildi.

Anne ve iki çocuğunun cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, sağlık ve İGDAŞ ekipleri incelemelerini tamamlayarak olay yerinden ayrıldı.