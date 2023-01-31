Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde oturan Hasan Zengin, dün sabah erken saatlerde eşini işe bırakmak için otomobilinin yanına geldi. Hava karanlık olduğu için lastiklerin çalındığını fark etmeyen Zengin ve eşi, araca bindi.

Otomobili çalıştıran Zengin, araç ilerlemeyince kaputu açıp motora baktı ancak bir şey bulamadı. Sonra tekrar aracı çalıştırıp yeniden ilerlemeyi deneyen Zengin, yine başarılı olamadı. Ardından tekrar aracın çevresini gezen ve ön iki lastiğin olmadığın fark eden Zengin,

Ardından aracın çevresini gezen zengin, ön iki lastiğin olmadığını fark etti.

Zengin'in ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, araç üzerinde parmak izi çalışması yaptı. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

"Masrafım 15 bin liranın üstünde"

Sabah havanın karanlık olduğunu ve uykusuz olduğunu anlatan Zengin, şunları söyledi:

"Aracıma bindim. Arabamı çalıştırdım, çalıştı. Sonra geri vitese taktım, baktım geri gelmiyor. İleriye de aldım, ilerlemiyordu. O esnada indim. Tekerlerin çalındığı hiç aklıma gelmiyor. Otomobilden indim kaputa baktım. Sorun yok. Tekrar araca bindim yine çalıştırdım ve çalıştı, fakat ilerletemedim. Tekrar inip baktığım da şok oldum. Sol ve sağ teker gitmiş, aracımı kaldırım taşının üstüne koyup gitmişler. 1-2 dakika kendime gelemedim. Arabamın jantları orijinal, lastiklerimi de yeni almıştım. Masrafım 15 bin liranın üstünde. İnşallah hırsızlar bulunur."