Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 19:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İnşaat işçisi 3'üncü kattan ağabeyinin üzerine düştü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı devam eden site inşaatında çalışan bir kişi, 3 kat aşağıdaki ağabeyinin üzerine düştü.
Olay 17.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Yolu Caddesi üzerinde yapımı devam eden site inşaatında meydana geldi.
İnşaat halindeki binanın 3. katında çalışan işçi Ferhat C, dengesini kaybederek yerde çalışan işçi ağabeyi Yusuf C'nin üzerine düştü.
Kaza sonucu Ferhat ve ağabeyi Yusuf yaralandı. Yaralı ağabey ve kardeşi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yapılan tetkikler sonucu işçi kardeşlerin vücutlarında kırıklar tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Bursa İş Kazaları
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