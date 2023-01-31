Kediyi tekmeleyen şüpheli yakalandı
İstanbul Küçükçekmece'de bir sitede kediyi tekmelediği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Atakent Mahallesi'ndeki bir sitede 5 Ocak'ta bina girişinde kediye eziyet ettiği belirlenen Aytuğ K, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Aytuğ K, emniyetteki işlemlerinin ardından "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet etmek" suçundan Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Defalarca tekme attı
Aytuğ K'nın binadan dışarı çıkmaya çalışan kediyi tekmelediği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.
Görüntülerde, Aytuğ K'nın, apartmanın giriş kapısını kapattıktan sonra kediye defalarca tekme attığı, kapalı alanda kaçmaya çalışan kediye saldırmaya devam ettiği, daha sonra kapıyı açarak kedinin çıkmasına izin verdiği yer almıştı.
Aytuğ K. hakkında 2019'da da hayvanlara eziyet ettiği gerekçesiyle işlem yapıldığı öğrenilmişti.
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