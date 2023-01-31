Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Adnan Sevinç, maktul yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti başkanı, Cumhuriyet savcısının önceki celse verdiği esas hakkındaki görüşüne karşı beyanlarını almak için taraflara söz verdi.

Sanık Sevinç, olay tarihinde Düzce'den Ankara'ya geldiğini belirterek, uykusuz olmadığını ancak kazadan hemen önce nedenini bilmediği bir baygınlık geçirdiğini anlattı.

"Direksiyonu kırdım ama bunu bilinçli şekilde yapmadım"

Bilinçli olarak otobüs durağına çarpmadığını söyleyen Sevinç, "Kazada hayatını kaybedenleri tanımam ve onlarla husumetim yok. Keşke o kazada ölen ben olsaydım. Direksiyonu kırdım ama bunu bilinçli şekilde yapmadım. Yaşananlardan pişmanım. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Katılan avukatları da sanığın emniyetteki ifadesinde uykusuz olduğunu kabul ettiğini, bu nedenle baygınlık geçirdiğine dair ifadesinin gerçeği yansıtmadığını kaydederek, üst sınırdan ceza verilmesini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığa "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 6 yıl 7 ay hapis verdi. Sanığın ehliyetine 2 yıl 6 ay süreyle el konulmasına karar veren heyet, tutukluluk halinin de devamına hükmetti.

İddianameden

Davanın iddianamesinde, 25 Ağustos 2022'de, 41 AJS 043 plakalı aracın sürücüsü Adnan Sevinç'in, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda seyir halindeyken 129. Sokak kesişimindeki EGO otobüs durağına çarpması sonucu otobüs bekleyen TBMM'de koruma polisi olarak görev yapan Orhan Yeşilırmak, eşi Semiha Uzun Yeşilırmak ve Keziban Irkıçatal'ın hayatını kaybettiği anlatılıyordu.

Olay sonrası tutuklanan sürücü Sevinç'in, uykulu olduğu için direksiyon hakimiyetini kaybetmesi yüzünden kazanın yaşandığı aktarılan iddianamedeki kaza tespit tutağında da Sevinç'in kusurlu olduğu belirtilmişti.