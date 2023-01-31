Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 20:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yatarak motosiklet kullanan çocuğa 5 bin 451 lira ceza kesildi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosiklette yatar halde seyreden çocuğa 5 bin 451 lira ceza kesildi.
Fethiye- Antalya kara yolu Karaçulha mevkiinde bir sürücünün motosikletin üzerinde yatar vaziyette hızla ilerlediğini gören başka araç sürücüleri o anları cep telefonuyla kaydetti.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, sürücünün 16 yaşındaki S.B. olduğunu tespit etti.
Trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 5 bin 451 lira ceza uygulandı.
Etiketler: Muğla
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