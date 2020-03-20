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Kahramanmaraş'ta otomobil devrildi: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alper D. idaresindeki otomobil, Sütçü İmam Mahallesi Salman Zulkadiroğlu Bulvarı üzerinde refüje çarparak devrildi.
Kazada sürücüyle birlikte araç içerisinde bulunan Hasan Ö. yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Yörükselim Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza yerinde hurdaya dönen otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından, araç içerisinde bulunan alkol şişeleri yola saçıldı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri tarafından bölgede temizlik yapıldı.
Etiketler: maraş haber KahramanmaraşSon Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 16:25
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