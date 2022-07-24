Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilmeyen otomobil, Fındık Mahallesi mevkisinde Adatepe Barajı göletine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, jandarma, itfaiye ve su altı arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Yakınları tarafından sudan çıkarılan 24 yaşındaki Burakcan Doğan, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Araçtaki 27 yaşındaki Alihan Ördek'in cenazesi ise dalgıç ekiplerin yaklaşık 2,5 saatlik çalışmasıyla sudan çıkarılarak Göksun Devlet Hastanesine gönderildi.

Ördek'in Kırklareli 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personeli olduğu ve piyade komando astsubay olarak Suriye'de görev yaptığı öğrenildi.