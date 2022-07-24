Haber Giriş: 24 Temmuz 2022 Pazar 15:47Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yavru kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü
[Fotograf: DHA]
İstanbul'da seyir halindeki otomobil yavru kediye çarptı. Yaralı kediyi yoldan alan çocuklar, esnaf Furkan Demir'in yanına götürdü. Demir, kalp masajı yaparak yavru kediyi hayata döndürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Sultangazi'de esnaf olan 24 yaşındaki Furkan Demir'in, baktığı anne kedinin yavrusu, caddeden uzaklaşarak ara sokağa girdi. Bu sırada seyir halindeki otomobil, yavruyu kediye çarptı.
Otomobil sürücüsü yoluna devam ederken, o anlara tanık olan çocuklar, kediyi alarak Furkan Demir'in yanına getirdi. Elindeki yavru kediyi, masanın üzerine bırakan çocuklar, yaşananları Demir'e anlattı.
Demir, kalbi durduğunu fark ettiği kediye kalp masajı yapmaya başladı. Yaklaşık 10 dakika boyunca kalp masajı yapan Demir, yavru kediyi hayata döndürdü.
Yavru kedi, Beykoz'daki barınağa götürüldü. Tedavisi devam eden kedinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: İstanbul
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