Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 04:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta kumar operasyonu: 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta düzenlenen kumar operasyonunda yakalanan 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde bir iş hanında kumar oynandığı bilgisini aldı.
Belirlenen adrese operasyon düzleyen ekipler, 6 kişiyi suçüstü yakaladı.
Ekipler, iş yerinin Murat Y. tarafından kiralandığını ve umuma açık alana dönüştürüldüğünü ve çeşitli bölgelere yerleştirilen kameralarla gelenlerin takip edildiğini belirledi.
Ayrıca, şüphelilerden Ali D'nin hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemler için emniyet müdürlüğüne götürülürken, 6 kişiye 18 bin 900 lira cezai işlem uygulandı, iş yeri kapatılarak mühürlendi.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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