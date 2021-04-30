İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde bir iş hanında kumar oynandığı bilgisini aldı.

Belirlenen adrese operasyon düzleyen ekipler, 6 kişiyi suçüstü yakaladı.

Ekipler, iş yerinin Murat Y. tarafından kiralandığını ve umuma açık alana dönüştürüldüğünü ve çeşitli bölgelere yerleştirilen kameralarla gelenlerin takip edildiğini belirledi.

Ayrıca, şüphelilerden Ali D'nin hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemler için emniyet müdürlüğüne götürülürken, 6 kişiye 18 bin 900 lira cezai işlem uygulandı, iş yeri kapatılarak mühürlendi.