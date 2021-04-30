Olay, saat 22.30 sıralarında Çubuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Samur Sokak'ta meydana geldi.

Aralarında daha önce husumet bulunan taraflardan Emrah Mayalı'nın kullandığı otomobil ile Hasan G. yönetimindeki kamyonet çarpıştı.

Kaza sonrası Emrah Mayalı ile Hasan G. arasında kavga çıktı. Kavgada Emrah Mayalı, çıkardığı tabanca ile Hasan G.'ye ve eşi Mehtap G.'ye ateş etti. Hasan G. ve eşi Mehtap G. kanlar içerisinde kalırken, Mayalı ise aynı silahla intihar etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Emrah Mayalı'nın yaşamını yitirdiği belirlenirken, Hasan G. ile eşi Mehtap G. ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Hasan G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Mayalı'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.