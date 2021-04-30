Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 03:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
10 ayrı suçtan aranan kişi COVID-19 denetimlerinde yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 10 ayrı suçtan aranan kişi gözaltına alındı.
Bursa-Ankara Karayolu Alanyurt Köprülü Kavşağı'nda, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimlerini sürdüren polis ekipleri, şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak izin belgesini sordu.
İzin belgesi olmadığı tespit edilen Ömer U'nun 10 ayrı suçtan arandığı belirlendi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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