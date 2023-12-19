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Türkiye
İHA 19.12.2023 16:03

Kahramanmaraş'ta kentsel tasarım projesinde etaplar hızla ilerliyor

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası şehir merkezinde, 'kentsel tasarım projesi' kapsamında başlatılan inşa çalışmaları hızla ilerliyor. Projeyle şehir merkezine 10 binin üzerinde konut ve iş yeri kazandırılacak.

Kahramanmaraş'ta kentsel tasarım projesinde etaplar hızla ilerliyor
[Fotograf: İHA]

Yeni Kahramanmaraş vizyonu doğrultusunda altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan kalıcı konutlara, köy evlerinden sosyal tesislere tüm alanlarda çalışmalar hummalı bir şekilde sürerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde şehir merkezinde hayata geçirilen Kentsel Tasarım Projesi de hızla yürütülüyor.

Proje çerçevesinde Azerbaycan Mahallesi, Büyükşehir Belediyesi arkası ve Valilik karşısında kalıcı konut ve iş yerlerinin inşası sürüyor. Müftülük Meydanı, Cahit Zarifoğlu Caddesi ve Zübeyde Hanım Bulvarı’nın kesiştiği ‘U’ parsel adı verilen alanda da kentsel tasarım çalışmaları devam ediyor.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Zemin hazırlıkları hummalı bir şekilde devam ederken bölgeye toplam binin üzerinde konut ve iş yeri kazandırılarak Trabzon Caddesi, Cahit Zarifoğlu Caddesi ve Zübeyde Hanım Bulvarı eski canlılığına kavuşturulacak.

"Şehir merkezine 10 binin üzerinde konut ve iş yeri kazandırılacak"

Kentsel Tasarım Projesi kapsamında sahada yürütülen çalışmaların hız kazandığını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından sürdürülen Kentsel Tasarım Projesi kapsamında alanda yürütülen inşa çalışmaları hız kazandı. Azerbaycan Devleti tarafından Hayrullah Mahallesi’nde hayata geçirilen bin bağımsız bölümlük Azerbaycan Mahallesi’nin inşası hızla sürüyor. Büyükşehir Belediyesinin arkasında bulunan eski üniversite yerleşkesinde yıkım çalışmaları tamamlanmak üzere. Hükümet Bulvarı’nda Emlak Konut tarafından gerçekleştirilen çalışmalar da hummalı bir şekilde ilerliyor. Kentsel Tasarım Projesi kapsamında şehir merkezimize ise 10 binin üzerinde konut ve iş yeri kazandırılacak. Etaplar halinde sürdürülen çalışmalar sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Peyzajı ve mimarisiyle şehrimize değer katacak çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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