Kütahya'da 8 araç zincirleme kaza yaptı

Kaza, Kütahya-Tavşanlı kara yolu 8'inci kilometresindeki Özçınarlar Kavşağı'nda meydana geldi.
Samet Yakut kullandığı tır, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. 6 otomobil, kamyonet ve tırın karıştığı zincirleme kazada, Nevzat Işık , Rabia Yıldırım, Hamza Güner ve Hamza Işık yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip, gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.