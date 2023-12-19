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Türkiye
AA 19.12.2023 15:12

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmanın ardından uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 23 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada 2 kilo 290 gram sentetik uyuşturucu, 244,02 gram esrar, uyuşturucu nitelikli 3 bin 191 sentetik ecza hapı, 2,05 gram kokain, 2 uyarıcı hap, 6 hassas terazi, uyuşturucu kullanım aparatları, 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 40 tabanca fişeği, 3 tüfek kartuşu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 50 lira ele geçirildi.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı, aranan 7 kişinin ise başka suçlardan daha önce tutuklandığı belirlendi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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